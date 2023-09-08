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В Музее Победы обсудили развивающее обучение

В Музее Победы обсудили развивающее обучение

В Музее Победы седьмого сентября прошла конференция «Развивающее обучение: от истоков в будущее». Встреча состоялась на площадке совместной выставки московской школы № 91 и Ассоциации школьных музеев Пензенской области «Вехи школьных историй».

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