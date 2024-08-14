Юрист рассказал о новой схеме обмана людей старше 50 лет

Аферисты придумали очередную схему обмана граждан старше 50 лет. Теперь они представляются энергоснабжающими организациями и предлагают оформить «льготу» в честь юбилея, после чего лишают граждан накоплений.
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