Самый обидный фейл механика

Механик столкнулся с необычной задачей: нужно было достать длинную деталь из паза грузовика. Он начал разбирать конструкцию, откручивая один винт за другим, пока от машины почти не осталась разобранная система.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии