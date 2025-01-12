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Царьград

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Илон Маск призывает к возрождению величия Европы после выдвижения Шольца

Илон Маск призывает к возрождению величия Европы после выдвижения Шольца

Илон Маск призвал вернуть величие Европе после выдвижения Олафа Шольца кандидатом в канцлеры от СДПГ.

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Комментарии
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Амара Карпова
Ха ха о каком таком величии речь идет?😂грязная вонючая гейропа🤮умирает уже😂
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19 час.

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