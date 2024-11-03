Ученые нашли способ затормозить развитие почечной недостаточности Группа исследователей из двух ведущих медицинских учреждений США представила результаты изучения влияния специальной диеты на течение хронической болезни почек.
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