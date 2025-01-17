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Грузии пригрозили изоляцией из-за нападения на лидера оппозиции

Грузии пригрозили изоляцией из-за нападения на лидера оппозиции

Госдеп США пригрозил Грузии изоляцией после нападения на экс-премьера Гахарию Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер в соцсети Х пообещал Грузии изоляцию и обвинил официальный Тбилиси в репрессивных тактиках.

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