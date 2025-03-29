Тела актёра Джина Хэкмена и его жены оказались не востребованы родственниками

Они уже месяц находятся в здании Управления судебно-медицинской экспертизы. Родные не забирают их.Поклонники Джина Хэкмена поражены тем, что актёра и его жену Бетси Аракава не похоронили спустя месяц с момента обнаружения тел супругов.