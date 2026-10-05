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Аргументы и Факты

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Аналитик Щербаченко назвал главную ошибку при создании паролей

Аналитик Щербаченко назвал главную ошибку при создании паролей

Доцент Финансового университета при Правительстве России Пётр Щербаченко рассказал RT, что использование одного пароля для разных сервисов позволяет злоумышленникам получить доступ сразу к нескольким аккаунтам после одной утечки.

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