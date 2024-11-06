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Царьград

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Свежие комментарии

  • Дмитрий Гурин
    Ну а нашим полицаям в падлу этим заниматься. У них с Колокольцевым разброд и шатание...Давят на полицию?...
  • vagas Karlito
    Дельную мысль он выразил! Те кто бегает  по  инстанциям для того что бы  обелить преступников,- должны быть сами  при...Давят на полицию?...
  • Dimir De_Ross
    Подлиза мерзотная 😑Зеленский провёл ...

Украина готовит новое наступление? На Западе раскрыли и детали, и вероятное направление

Украина готовит новое наступление? На Западе раскрыли и детали, и вероятное направление

США считают, что Вооружённые силы Украины готовят новое наступление. Одно СМИ даже обнародовало конкретные детали, включая наиболее вероятное направление атаки.

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