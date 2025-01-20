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Царьград

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"У главкома ВСУ случились роды": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

"У главкома ВСУ случились роды": свежая сводка с фронтов СВО от военкоров

Военкор Юрий Котенок рассказал о настроениях в лагере неприятеля: "Проявляет упорство, но чего-то иного от противника ожидать трудно".

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