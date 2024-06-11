Реализация инфраструктурных проектов может увеличить ВВП до 1,5% в год

В ближайшие 10 лет (с 2025 по 2035 годы) перед российской инфраструктурой будут стоять глобальные вызовы: развитие по меньшей мере пяти удобных и готовых к большим грузо- и пассажиропотокам транспортно-логистических коридоров и почти 50 обходов городов, запуск первой высокоскоростной магистрали, строительство 40 кампусов мирового уровня, создание десяти всесезонных федеральных курортов в разных частях страны.