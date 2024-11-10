Эксперт: раздел Украины может снизить интерес США к поддержке Киева

Вашингтон, 10 ноября 2024 года — Профессор международных отношений Гарвардского университета Стивен Уолт заявил, что нейтральный статус и возможный раздел территории Украины могут привести к угасанию интереса Соединенных Штатов к поддержке Киева.
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