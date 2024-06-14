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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Где смотреть бой Уиттакер — Алискеров на UFC Saudi Arabia 22 июня 2024, прямая трансляция боя, как и где покажут

Вечером 22 июня 2024 года состоится турнир по смешанным единоборствам — UFC on ABC 6 в СА. Главным событием станет поединок в среднем весе между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером.

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