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Бастрыкин наградит девушку за помощь в поимке избивавших мужчину в метро

Бастрыкин наградит девушку за помощь в поимке избивавших мужчину в метро

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко заявила, что председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил представить к награде девушку, которая помогла поймать правоохранительным органам избивавших мужчину в метро.

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