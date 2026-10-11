Минздрав назвал привычки для укрепления иммунитета осенью

Для профилактики сезонных инфекций важно сочетать вакцинацию со здоровыми привычками, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.
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