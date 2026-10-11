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Минздрав назвал привычки для укрепления иммунитета осенью

Минздрав назвал привычки для укрепления иммунитета осенью

Для профилактики сезонных инфекций важно сочетать вакцинацию со здоровыми привычками, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава России Любовь Дроздова.

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