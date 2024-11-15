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Нормы 2025 года: Озвучен минимальный коэффициент для выхода на пенсию

Нормы 2025 года: Озвучен минимальный коэффициент для выхода на пенсию

Сенатор Епифанова рассказала о минимальной сумме ИПК для выхода на пенсию в следующем году.Выяснилось, какая должна быть минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году.

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