Нормы 2025 года: Озвучен минимальный коэффициент для выхода на пенсию

Сенатор Епифанова рассказала о минимальной сумме ИПК для выхода на пенсию в следующем году.Выяснилось, какая должна быть минимальная сумма индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК) для выхода на пенсию в 2025 году.