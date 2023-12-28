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5800 мА·ч, 108 Мп и Snapdragon 8 Plus Gen 1. Раскрыты характеристики Honor X50 GT

5800 мА·ч, 108 Мп и Snapdragon 8 Plus Gen 1. Раскрыты характеристики Honor X50 GT

Известный инсайдер Digital Chat Station раскрыл характеристики будущего смартфона Honor X50 GT. По словам инсайдера, аппарат получит изогнутый экран с диагональю 6,78 дюйма и разрешением 1,5К (2652 х 1200 пикселей).

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