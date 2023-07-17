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Дамир Жафяров: «Хочу помочь «Ак Барсу» выиграть Кубок Гагарина. Почему бы нам не повторить путь ЦСКА?»

– Почему Казань? Много говорили о том, что вами не первый год интересуется «Салават». И даже, что Уфа предлагала больше… – С Уфой еще с прошлого года идут какие-то разговоры.

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