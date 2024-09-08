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Дмитровец

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Кинопарк «Москино» станет самой большой в мире площадкой для натурных съемок

Кинопарк «Москино» станет самой большой в мире площадкой для натурных съемок

В свободное от съемок время площадки кинопарка доступны для посещения Вчера, 7 сентября, в Москве запустили первую очередь уникального кинопарка с комплексом натурных площадок и инфраструктурой для съемок фильмов.

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