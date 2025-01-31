В Испании обнаружено крупнейшее одиночное захоронение с бусинами

Группа специалистов по доисторической эпохе, работающих над проектом в Испании, подтвердила находку крупнейшего известного одиночного захоронения с бусинами в мегалитическом памятнике Монтелирио, расположенном на юго-западе страны.
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