«Говорит следователь, не кладите трубку!» Топ-10 фраз, которые выдают мошенников Как только услышите их — смело прекращайте разговор

ВераВерная Я не знаю, как можно на эти разводы вестись? Люди что, на другой планете живут? Не видят, не слышат, не читают? Откуда в стране столько лохов? С кем-то же они живут, сами не соображают, так что, родные и близкие растолковать не могут? Поле чудес в стране дураков какое-то...

Сергей Лепехов Самый лучший способ не попасться на удочку мошенников - просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если кто из ваших друзей или знакомых сменит номер - пусть сначала пришлёт вам СМС о том, что это он, у него новый номер и звонить теперь надо на него...