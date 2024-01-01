Александр Путиенко Телефонное мошенничество прочно вошло в нашу жизнь, и победить его, к сожалению, пока не получается.
«Говорит следователь, не кладите трубку!» Топ-10 фраз, которые выдают мошенников Как только услышите их — смело прекращайте разговор
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВераВерная
Я не знаю, как можно на эти разводы вестись? Люди что, на другой планете живут? Не видят, не слышат, не читают? Откуда в стране столько лохов? С кем-то же они живут, сами не соображают, так что, родные и близкие растолковать не могут? Поле чудес в стране дураков какое-то...
Ответить
9 час.
Сергей Лепехов
Самый лучший способ не попасться на удочку мошенников - просто не отвечать на звонки с незнакомых номеров. Если кто из ваших друзей или знакомых сменит номер - пусть сначала пришлёт вам СМС о том, что это он, у него новый номер и звонить теперь надо на него...
Ответить
8 час.
ВА
Владимир Акулов
Надо иметь *масло* в голове , чтобы деньги заработать... Но еще больше ума требуется , чтобы свои деньги сохранить...Когда на них покушаются жулики...Кто глупый и доверчивый - потеряет всё.
Ответить
2 час.
Свежие комментарии