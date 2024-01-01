Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Говорит следователь, не кладите трубку!» Топ-10 фраз, которые выдают мошенников Как только услышите их — смело прекращайте разговор

«Говорит следователь, не кладите трубку!» Топ-10 фраз, которые выдают мошенников Как только услышите их — смело прекращайте разговор

Александр Путиенко Телефонное мошенничество прочно вошло в нашу жизнь, и победить его, к сожалению, пока не получается.

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Комментарии
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ВераВерная
Я не знаю, как можно на эти разводы вестись? Люди что, на другой планете живут? Не видят, не слышат, не читают? Откуда в стране столько лохов? С кем-то же они живут, сами не соображают, так что, родные и близкие растолковать не могут? Поле чудес в стране дураков какое-то...
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Надо  иметь  *масло*  в  голове ,  чтобы  деньги  заработать...  Но  еще  больше  ума  требуется  ,  чтобы  свои  деньги  сохранить...Когда  на  них  покушаются  жулики...Кто  глупый  и  доверчивый  -  потеряет  всё.
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