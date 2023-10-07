Электронные книги разрешили читать россиянам, находящимся в СИЗО ​ ​

Россиянам, находящимся в СИЗО, разрешили читать электронные книги. «Мы в ПВР разрешили возможность закачивать [электронные] книги в электронные планшеты, не связанные с интернетом», — приводит слова замминистра юстиции Всеволода Вуколова ТАСС.
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