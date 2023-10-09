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Китай намерен нарастить свои вычислительные мощности на 36 % за два года, несм...

Китай намерен нарастить свои вычислительные мощности на 36 % за два года, несм...

Китай намерен нарастить свои вычислительные мощности на 36 % за два года, несмотря на санкцииВведённые год назад ограничения на поставку в Китай ускорителей вычислений американского происхождения были направлены на сдерживание технологического развития страны.

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