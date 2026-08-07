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Запад игнорирует ущемление прав русскоязычных на Украине — посольство

Запад игнорирует ущемление прав русскоязычных на Украине — посольство

Западные политики и средства массовой информации полностью игнорируют нарушение прав русского и русскоязычного населения на Украине, хотя эта тема заслуживает самого внимательного рассмотрения, заявили 7 августа в российском посольстве в Лондоне, передает британское телевидение .

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