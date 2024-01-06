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Военный эксперт Глазунов: взятие Авдеевки откроет возможность освобождения ДНР

Военный эксперт Глазунов: взятие Авдеевки откроет возможность освобождения ДНР

Российские войска после взятия Авдеевки получат достаточное пространство для маневра для освобождения всей Донецкой Народной Республики в административных границах, а также продвижения за территорию Донбасса.

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