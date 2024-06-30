Российские дачники поделились секретом богатого урожая свеклы

МОСКВА, 30 июня, ФедералПресс. Российские садоводы отметили, что высаживать семена корнеплода сразу в грунт не стоит, лучше для начала вырастить рассаду дома, так как свекла не переносит даже легкие заморозки.
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