Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Галина Друзина
    Гнать этого Затулина из страны в аул или кишлак вместе с диаспорами и конфессиями. Не ужели в Госдуме не видят, что о..."Прямо из диаспор...
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Сначала — оружие, теперь — «мир за 24 часа»: Зеленский снова играет на публику и «поддакивает» Трампу

Сначала — оружие, теперь — «мир за 24 часа»: Зеленский снова играет на публику и «поддакивает» Трампу

БлокнотРУ «Просроченный» президент Украины Владимир Зеленский внезапно заявил, что всегда поддерживал риторику Трампа о мире за 24 часа.

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