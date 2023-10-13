12.10.2023 [13:27] Налоговое управление США (Internal Revenue Service, IRS) уведомило Microsoft об образовавшейся задолженности по выплате налогов в размере $28,9 млрд, включая штрафы и проценты, за период с 2004 по 2013 год, сообщил ресурс The Verge со ссылкой на документацию Комиссии по ценным бумагам и биржам США.