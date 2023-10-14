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СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО

СМИ узнали, кто пригласил «испуганного патриота» Урганта в МГИМО

11 октября внезапно снова объявился израильтянин Ваня Ургант. И не в каком-либо клубешнике, на каком-нибудь этнически однородном шоубизовском междусобойчике, а в Московском государственном институте международных отношений, являющемся подведомственным образовательным учреждением Министерства иностранных дел Российской Федерации.

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Комментарии
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Gennady Sokolovsky
Не МГИМО, проходной двор какой-то....
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2 час.
Gennady Sokolovsky
&quot;свою историческую Родину Израиль&quot; Их ИСТОРИЧЕСКАЯ Родина - не срайль.
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2 час.
Наталья Волкова
Вот это Ваня! И в преподаватели успел! Вот это прыть! Какие преподаватели такие и специалисты.
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2 час.

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