Управление эмоциями и улучшение памяти: на Data Fusion обсудили развитие нейроинтерфейсов

Возможности нейроинтерфейсов для управления психоэмоциональным состоянием, улучшения памяти и мышления, а также новые формы коммуникации обсудили участники сессии «Нейротехнологии: гонка за будущим», которая состоялась на конференции Data Fusion в Москве, при поддержке банка ВТБ.