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Аршавин рассказал о потере 80% зрения и возможной катаракте

Аршавин рассказал о потере 80% зрения и возможной катаракте

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в программе «Карты, деньги, два мяча» сообщил о том, что врачи при обследовании обнаружили у него серьезные проблемы со зрением, указав, что его зрение составляет лишь 20%.

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