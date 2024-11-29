Аршавин рассказал о потере 80% зрения и возможной катаракте

Бывший игрок сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин в программе «Карты, деньги, два мяча» сообщил о том, что врачи при обследовании обнаружили у него серьезные проблемы со зрением, указав, что его зрение составляет лишь 20%.