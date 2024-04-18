Сестра Кунгурова озвучила новую версию причины его смерти

Сестра Евгения Кунгурова, известного оперного певца и участника шоу «Голос», высказала предположение о том, что причиной трагедии, которая повлекла за собой смерть артиста, мог стать коронавирус, который Евгений Кунгуров перенес.
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