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Сестра Кунгурова озвучила новую версию причины его смерти

Сестра Кунгурова озвучила новую версию причины его смерти

Сестра Евгения Кунгурова, известного оперного певца и участника шоу «Голос», высказала предположение о том, что причиной трагедии, которая повлекла за собой смерть артиста, мог стать коронавирус, который Евгений Кунгуров перенес.

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Комментарии
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ИН
Ирина Некрасова
Жаль, так жаль... Пел замечательно! И человек красивый - и внешне, и внутренне, как пишут о нем его друзья и близкие... И дети маленькие еще  (((
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20 час.

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