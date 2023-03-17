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Mazda MX-5 Miata получила V8 от Chevrolet Camaro

Mazda MX-5 Miata получила V8 от Chevrolet Camaro

Бирюзовый родстер Mazda MX-5 Miata внешне ничем не выдает увеличившуюся мощность под своим капотом. Установленный под капотом Mazda MX-5 Miata второго поколения 5,7-литровый двигатель LS1 V8 выдает 314 лошадиных сил и 461 Н-м крутящего момента.

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