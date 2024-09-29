Сам себе мастер
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Сам себе мастер

161 891 подписчик

Как почистить сковороду от нагара и сделать так, чтобы к ней ничего не прилипало. Рецепты ещё моей бабушки

Как почистить сковороду от нагара и сделать так, чтобы к ней ничего не прилипало. Рецепты ещё моей бабушки

Сейчас в продаже столько сковородок, что теряешься, какую выбрать. На всех написано, чудо-сковорода, тефлоновое, керамическое или еще невесть какое покрытие, которое будет жарить наилучшим образом.

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Комментарии
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Инна Каракеян
А где Азелит купмть?
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13 час.

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