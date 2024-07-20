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Петербургский дневник

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Правительство России до конца месяца подготовит предложения по льготной ипотеке на вторичном рынке жилья

Правительство России до конца месяца подготовит предложения по льготной ипотеке на вторичном рынке жилья

Доклад будет представлен президенту до конца июля Кабинет министров РФ обсуждает возможность введения льготной ипотеки на вторичном рынке недвижимости для семей с детьми в тех регионах, где строится недостаточно жилья, пишет ТАСС.

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