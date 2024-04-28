В БАПОР заявили о гибели 13 тыс. детей в секторе Газа

В секторе Газа за полгода погибли больше детей, чем за четыре года во всех конфликтах мира. Об этом 28 апреля заявил генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.