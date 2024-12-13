В Туве три местных жителя попали под уголовную статю после конфликта с мигрантами

В Туве трое местных жителей попали в СИЗО после конфликта на оптово-розничном рынке Кызыла. Как сообщает пресс-служба республиканского МВД, возбуждено три уголовных дела Как сообщает ТАСС со ссылкой на правительство Тувы, в городе случилось несколько групповых нападений на иностранцев в Кызыле.
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