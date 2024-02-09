Храм Истины в Паттайе: Самый большой деревянный храм в мире, куда приходят за исполнением желаний

Храм Истины (The Sanctuary of Truth). Храм Истины, расположенный на берегу Сиамского залива, многие могли увидеть в комедии «Любовь в большом городе 2», благодаря которой зрители познакомились с одной из легенд, с ним связанной.
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