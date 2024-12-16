Процессуальные гримасы косвенных исков

Как известно, участники корпорации вправе оспаривать сделки, совершенные их организацией, и требовать возмещения убытков, причиненных этой организации контролирующими ее лицами, действуя от имени организации как ее представители.
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