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Кабальные тарифы на электроэнергию: что изменится для дачников Югры и Ямала после перерасчета

Кабальные тарифы на электроэнергию: что изменится для дачников Югры и Ямала после перерасчета

В начале 2025 года в Югре и ЯНАО ввели дифференцированные тарифы на электроэнергию. Северяне, живущие в частных и дачных домах без газа, пришли в ужас, увидев счета за январь: платежи превысили 50 тысяч рублей.

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