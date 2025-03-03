Кабальные тарифы на электроэнергию: что изменится для дачников Югры и Ямала после перерасчета

В начале 2025 года в Югре и ЯНАО ввели дифференцированные тарифы на электроэнергию. Северяне, живущие в частных и дачных домах без газа, пришли в ужас, увидев счета за январь: платежи превысили 50 тысяч рублей.
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