Иранские ударные дроны стремительно эволюционируют и идут по пути «Герани»

Иранские дроны-камикадзе стремительно эволюционируют, при этом нельзя не отметить, что технологическое развитие ударных БПЛА вооруженных сил Исламской республики во многом повторяет путь российских «Гераней».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Рубио: союзники С...
- СК Рубио: союзники С...
- МС Содружество несбы...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым