Приезд Пугачевой на концерт Орбакайте обернулся скандалом

Е Ва

а этой инфой что хотели? скандал? не удался у желтых "журналистоф" даже маленький... пришла мать к дочери на концерт, в чем крамола? выглядит на свой возраст, даже лучше, нет, я не поклонница ни той ни другой, но из пальца то уже может не надо ...того((