Приезд Аллы Пугачевой на концерт Кристины Орбакайте на Кипре активно обсуждают не только в шоу-бизнесе.
Приезд Пугачевой на концерт Орбакайте обернулся скандалом
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
Ей уже много лет... НЕ до попрыгушек....
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6 час.
Е Ва
а этой инфой что хотели? скандал? не удался у желтых "журналистоф" даже маленький... пришла мать к дочери на концерт, в чем крамола? выглядит на свой возраст, даже лучше, нет, я не поклонница ни той ни другой, но из пальца то уже может не надо ...того((
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6 час.
Владимир Тамбасов
Щас расплачусь от умиления... Пошли бы они обе на ....
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1 час.
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