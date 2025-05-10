Мода и Шоу-бизнес
ГлавнаяОдеждаОбувьАксессуарыКрасотаПсихология
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Мода и Шоу-бизнес

53 505 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валерий Светлый
    мерзавчика разина размазать бы под воротами...Юрист Подъяблонск...
  • Валерий Светлый
    некоторые думают, что рекламой занимаются артисты... вы, че, белены объелись? артистов обувают и раздевают продюссссерры"Деньги дороже ре...
  • Владимир Тамбасов
    Щас расплачусь от умиления... Пошли бы они обе на ....Приезд Пугачевой ...

Приезд Пугачевой на концерт Орбакайте обернулся скандалом

Приезд Пугачевой на концерт Орбакайте обернулся скандалом

Приезд Аллы Пугачевой на концерт Кристины Орбакайте на Кипре активно обсуждают не только в шоу-бизнесе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vladimir Lioubimcev
Ей уже много лет... НЕ до попрыгушек....
Ответить
6 час.
Е Ва
а этой инфой что хотели? скандал? не удался у желтых &quot;журналистоф&quot; даже маленький... пришла мать к дочери на концерт, в чем крамола? выглядит на свой возраст, даже лучше, нет, я не поклонница ни той ни другой, но из пальца то уже может не надо ...того((
Ответить
6 час.
Владимир Тамбасов
Щас расплачусь от умиления... Пошли бы они обе на ....
Ответить
1 час.
наверх