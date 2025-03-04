Владимир Якушев: "Единая Россия" подведет итоги работы народной программы

"Единая Россия" ставит перед собой задачи по обеспечению связки с первичными отделениями и перезагрузке всей партийной вертикали, заявил секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на форуме муниципальных депутатов в Биробиджане.
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