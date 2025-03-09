Михаил Чаплыга: Канцлер-Акт: как Америка и британцы управляют Германией?

Что предусматривалось Канцлер-Актом? Почему американские и английские банкиры отказались вернуть оставшуюся часть золота? Какие интересы представляют ХДС и «Альтернатива для Германии»? После поражения Германии во Второй мировой войне ее территория была разделена на оккупационные зоны, которые находились под контролем СССР, США, Англии и Франции.