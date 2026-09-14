Север Столицы
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Север Столицы

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Четыре помещения для бизнеса в Левобережном районе выставили на торги

Четыре помещения для бизнеса в Левобережном районе выставили на торги

Инвесторы могут побороться на городских торгах за четыре коммерческих помещения. Объекты расположены в Левобережном районе, рядом со станцией метро «Беломорская».

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