Четыре помещения для бизнеса в Левобережном районе выставили на торги

Инвесторы могут побороться на городских торгах за четыре коммерческих помещения. Объекты расположены в Левобережном районе, рядом со станцией метро «Беломорская».
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