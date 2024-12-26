Самолет МЧС России забрал из Актау 9 пострадавших в авиакатастрофе россиян

Самолет Ил-76 МЧС России вылетел из казахстанского Актау в Москву, он доставит на лечение в столицу девять россиян, которые пострадали при крушении азербайджанского самолета Embraer авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL).
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