На Кубани вводят льготы для фермеров из-за трудностей с поставками зерна

На Кубани вводят льготы для фермеров из-за трудностей с поставками зернаГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что сейчас аграрии региона сталкиваются с трудностями при продаже зерна из-за ограничений в работе портов Азово-Черноморского бассейна.