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«Реал» засудили в дерби с «Атлетико»? Болельщики в ужасе от арбитра: «Его нужно отстранить!»

«Реал» засудили в дерби с «Атлетико»? Болельщики в ужасе от арбитра: «Его нужно отстранить!»

Очень много вопросов!«Атлетико» обыграл «Реал» в скандальном дерби в рамках седьмого тура Ла Лиги (2:1).

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