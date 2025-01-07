Лукашенко готов передать власть новому поколению: спокойный переход вперед

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении мирно и без суеты передать власть новому поколению, выразив желание увидеть будущее подрастающих лидеров и подчеркнув свое преимущество в отсутствии стремления силой удерживать власть.
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