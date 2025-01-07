Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 797 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • евгений черкашин
    Вся укрозараза и этот наркоман сдохнут!Haldelsbatt: Зеле...
  • Eduard
    Отмудохайте их на месте!Президент Венесуэ...
  • Eduard
    Но нам плевать.Никогда Европаближе чем Росмия не будит.И Грузии Европа врят лидрузья,скорее наглые хозяева,Грузия не возобно...

Лукашенко готов передать власть новому поколению: спокойный переход вперед

Лукашенко готов передать власть новому поколению: спокойный переход вперед

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о намерении мирно и без суеты передать власть новому поколению, выразив желание увидеть будущее подрастающих лидеров и подчеркнув свое преимущество в отсутствии стремления силой удерживать власть.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх