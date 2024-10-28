В Госдуме предложили запретить не принимать на работу женщин без детей

В Госдуме предложили запретить не принимать на работу женщин, не имеющих детей. Об этом 28 октября сообщил председатель комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член партии ЛДПР Ярослав Нилов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии